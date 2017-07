Tim Vantol v Praze

„Jsem prostej člověk“, říká Tim Vantol. Jak bychom to mohli tušit? „Protože nejsem ani nejlepší muzikant, ani nejlepší autor na týhle planetě. Existujou miliony lidí, který uměj hrát líp na kytaru a který ovládaj svůj hlas líp než já. Ale je to v podstatě jako s abstraktníma malbama. Vždycky se najde někdo, kdo říká: Tohle bych taky dokázal. “ Jasně, ale nedokázali...”



Tohle je typický postoj Tima Vantola. Už roky si tenhle rodák z Amsterdamu vytváří početné publikum, možná kvůli tomu pocitu, který jeho hudba vyvolává – chcete popadnout motorku, zahodit helmu a pořádně ji nakopnout, snad pro ten pocit, že jste naživu.



Když se zeptáte Tima Vantola, o čem je jeho nová deska „Burning Desires“, začne vám vyprávět historky o stěhování a o téměř fatální krizi na alpských vrcholcích. Není nic osvobozujícího než pořádná vysokohorská túra a Tim Valton ji podnikl v německých Alpách. Samota je navíc překvapivě inspirující.



„Neznám klid – ale jsem šťastnej“ je hlavní myšlenkou alba „Burning Desires“, desky, která je o čistém otevřeném obzoru i o špíně na vašich podrážkách, která na nich ulpí na vaší cestě. A jako každé Vantolovo album i tohle je plné drsného písničkářství a flanelového rock’n’rollu.



Album i první singl „Till The End“ produkoval Adam Grahn (z Royal Republic) v Malmö a v titulní skladbě Valtonovi sekunduje Ingo Knollmann z německých punk’n’rollových Donots.



Letos Tim Valton předskakoval v pražském Lucerna music baru americkým Against Me! a svým skvělým vystoupením si získal srdce všech zúčastněných, kteří mu připravili ovace a doprovodili jeho písničky sborovým zpěvem.



Vstupenky na jeho sólový koncert, který se uskuteční 18.října v pražském Café V lese, jsou za 200 Kč + poplatky na www.goout.cz, na místě v den koncertu za 250 Kč.

Tim Vantol V mládí si tento chlapík prošel nesčetnými punkrockovými a hardcorovými kapelami, ale na zvukovkách jste ho mohli slyšet zpívat různé popěvky, ke kterým se doprovázel na kytaru. Dnes už je jasné, že to byla hudba nejbližší...