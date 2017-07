Papírová dílna s NaPOLI - Opičí cesty a vesmírné lety

Vyrobte si pohybovou hračku z papíru! Vezmete-li za konec obou provázků a táhnete od sebe, opice vyšplhá nahoru! Kosmonauti v raketě jsou ve vesmíru rychlostí světla! Motýl je na květině mávnutím křídel! Fotbalista dá gól na jeden výkop!

Jako každou neděli máme pro děti připraven kreativní program, tentokrát s ateliérem NAPOLI zprávy.

Workshop je určen pro děti od 3 do 12 let a koná se v neděli 16. 7. od 15:00 do 18:00. Vstup zdarma.