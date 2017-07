Nedělní workshop v Artparku

Grafické tablety Wacom, osmimetrová tabule na kreslení, dřevěná stavebnice Kapla, magnetická tabule a spousta zábavných vzdělávacích aktivit - to vše můžete zažít v Artparku Galerie Rudolfinum.

Jako každou neděli máme pro děti připraven kreativní program s našimi profesionálními lektorkami.

Vstup zdarma.

Workshop je určen pro děti od 3 do 12 let a koná se každou neděli od 15:00 do 17:30.