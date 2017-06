Přivítejte prázdniny s Muzeem Karla Zemana a NaFilMem!

Jako každý rok odměníme děti a studenty za vysvědčení a úspěchy u zkoušek vstupem do muzea zdarma. Od 30. června do 2. července 2017 si můžete užít zvýhodněnou cenu na prohlídku expozice Muzea Karla Zemana i skvělý program. Letos navíc proběhnou oslavy ve velkém filmovém stylu, a to nejen v Muzeu Karla Zemana, ale i muzeu Na FilM!

Na co se můžete těšit?