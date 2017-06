ORCHESTR VE FORMĚ: SYMFONIÍ VŠE VRCHOLÍ

Program připravili a uvádějí

Lucie PERNETOVÁ a Marko IVANOVIĆ

KONZERVATOŘ TANEČNÍ CENTRUM PRAHA

HUDEBNÍ KLUB FÍK

Sóla: studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Marko IVANOVIĆ | dirigent

To by tak hrálo, aby si orchestr hrál, co chtěl. Vždy to musí mít nějakou formu, což ovšem nebude nijak těžké, neboť orchestr FOK je ve formě. V dalším cyklu Orchestr na dotek s podtitulem Orchestr ve formě si ty nejpodstatnější formy prosvištíme.

Ano, symfonií vše vrcholí. Nic působivějšího pro orchestr skladatelé nevymysleli. Symfonie je román, veliký obraz, monumentální socha i mocná budova. A ještě k tomu hraje!

Koncert je vhodný pro rodiny s dětmi od 5 let.