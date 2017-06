Suita pestrost skýtá

To by tak hrálo, aby si orchestr hrál, co chtěl. Vždy to musí mít nějakou formu, což ovšem nebude nijak těžké, neboť orchestr FOK je ve formě.

V dalším cyklu Orchestr na dotek s podtitulem Orchestr ve formě si ty nejpodstatnější formy prosvištíme. Březen přichází se suitou, přesněji řečeno s orchestrální suitou. Ta je z forem tou nejlepší tanečnicí, ale také vkusnou doprovazečkou dramatických dějů.