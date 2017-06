Houslové gala: Pavel Šporcl

Kocianova houslová soutěž je bezesporu jedna z nejdůležitějších světových houslových soutěží pro děti do šestnácti let. Když jsem se jako třináctiletý stal jejím laureátem, byl to pro mne zlomový okamžik.

Tento úspěch mi přinesl nové příležitosti a otevřel dveře. Od roku 2016 jsem jejím patronem. Snažím se soutěž prezentovat co nejširší veřejnosti, s odkazem na um nejen Mistra Kociana, ale i dalších úžasných českých houslistů minulosti i současnosti.

A to mě dovedlo k myšlence oslovit FOK a mé kolegy houslisty, abychom u příležitosti 60. výročí Kocianovy houslové soutěže společně uspořádali speciální koncert. Ten na jednom pódiu spojí absolutní vítěze soutěže několika generací.

Věřím, že tento večer bude nejen oslavou houslí a krásné hudby, ale především projevem respektu a úcty k Jaroslavu Kocianovi, jednomu z nejlepších houslistů všech dob.