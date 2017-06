BE25 Warm Up: Andhim + support: David Jach

Warm up oslav 25. narozenin klubu Roxy přivítá v Praze 13. října německou dvojici Andhim. Na BE25 warm up s přijede se Simonem² a Tobiasem Müllerem drážďnaský deep housový producent David Jach.

Simon and Tobias jsou českému publiku dobře známí. Autoři housových hitovek jako Boy Boy Boy nebo Hausch mají za sebou již jedno beznadějně vyprodané pražské vystoupení z minulého března. Berlínsko-kolínská producentská dvojice je známá nejen svými historkami o seznámení na soutěži pojídání párku, neurčitou sexuální i módní orientací, ale i zábavnými sety, kdy dostávají dav do blízkosti bodu varu. V roce 2016 bylo vyprodáno a není důvod předpokládat, že to tentokrát bude jinak.

Andhim doplní podle jejich přání jejich parťák a talentovaný drážďanský deep housový producent David Jach, který se umně pohybuje mezi groovy a deep housovou produkcí. David je známý svými live sety, spoluprací se symfonickým orchestrem, ale i organizací festivalu Ich & Du Open Air.