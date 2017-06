Pivo & smažák

Tohle není fata morgána. Fakt se vám to nezdá. Vůbec poprvé vezmeme to nejznámější z Lokálů a na dva dny to přesuneme na zahrádku VNITROBLOCKu.

Pivo, jak ho znáte, a smažák, jak ho neznáte!

Za výčep se postaví například mistr světa v čepování piva Lukáš Svoboda a sládek Adam Matuška – a načepují vám pečlivě ošetřený plzeňský ležák nebo El Dorado od Pivovar Matuška.

Světovou premiéru tady bude mít smažák z Lokálu v housce – legenda dělaná na přepuštěném másle lebedící si v čerstvém pečivu.