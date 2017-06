Five Finger Death Punch & In Flames v Praze

FIVE FINGER DEATH PUNCH A IN FLAMES SPOJÍ LETOS NA PODZIM SÍLY NA SPOLEČNÉM EVROPSKÉM TURNÉ, KTERÉ SE ZASTAVÍ I V ČESKÉ REPUBLICE. OBĚ KAPELY SE PŘEDSTAVÍ V PRAŽSKÉM FORU KARLÍN.

S desítkami singlů bodujících v nejrůznějších žebříčcích, miliony video streamů a s fanoušky po celém světě FIVE FINGER DEATH PUNCH a IN FLAMES po celou dobu své kariéry dominují rozhlasovému i televiznímu vysílání. Tyto dvě skupiny, které mají silné fanouškovské základny a jejichž živá vystoupení jsou pověstná, spolu vyrážejí na společné podzimní turné po Evropě s podporou speciálních hostů OF MICE AND MEN.

Půjde o opravdový střet titánů - americká rocková kapela Five Finger Death Punch se spojuje s renomovanými evropskými legendami In Flames, aby spolu podnikli největší a nejvíce vzrušující rockovou jízdu po evropských arénách na přelomu podzimu a zimy roku 2017.

Speciálními hosty na tomto turné budou Of Mice & Men. Kapela založená v kalifornské Orange County se nedávno vrátila se dvěma zbrusu novými skladbami "Back To Me" a "Unbreakable". O uplynulém víkendu sklidili úspěch na Download festivalu a během července budou koncertovat po celé Evropě. Kapela prodala celosvětově více než 700 000 alb a v minulosti předskakovala například Linkin Park, Slipknot a Marilynu Mansonovi.