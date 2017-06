Cabaret Calembour: Triptychon_di_voce

Večer roztrhaný na kusy



Pravdivý příběh Věstonické venuše, od jejíhož tragického skonu si právě letos připomínáme 32017 let. (Věstonická nevěsta)



Nový případ ostříleného Komisaře a jeho věrného druha, policejního praktikanta Kudliče: Na trávníku leží muž roztrhaný na třikusy. (Kudlič se vrací)



Operní pěvci záhadně přicházejí o hlas (italsky „voce“). Romanticky děsivá i děsivě romantická hororstory z nesmlouvavého prostředí světové opery. (Opera Streptokok)



To jsou tři náměty hudebního Triptychonu (každý podpatronací jednoho z tria Šotek-Orozovič-Suchý), kterým Cabaret Calembour navazuje na svůj minimuzikálek Sukna. Přídomek „di_voce“ možno číst česky „divoce“ i italsky „dy vóče“. Ano, půjde o hlas, a bude to divoké!



Premiéra tříkabaretních zpěvohříček na PalmOFFce již 20. května 2017.



Hrají: Milan Šotek, Igor Orozovič, Jiří Suchý z Tábora, Lucie Polišenská, Kristýna Farag

Orchestr Calembour: Zdeněk Dočekal (klavír), Jan Drbohlav (housle), Petr Zimák (bicí) a Sabina Falteisková (flétna)

Hudba: Igor Orozovič

Produkce: Tereza Sochová, Kateřina Pazderová