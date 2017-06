Proces RockOpera

Letos jsme se pustili do celosvětově uznávaného Franze Kafky, konkrétně do jeho románu Proces. Všeobecně se má za to, že jde o náročného, temného a pro někoho možná komplikovaného až nepochopeného autora. Pro nás je to ale především absurdně humorná výzva, sám Kafka se prý při předčítání úryvků ze svého románu smál až k slzám.

V den svých třicátých narozenin se prokurista velké banky Josef K. probudí a ke svému překvapení zjistí, že dva neznámí muži vnikli do jeho bytu, aby jej zatkli. Je obžalován a ze svých zločinů se bude zodpovídat před záhadným soudem. Rozbíhá se tak soukolí byrokratického aparátu, před kterým nemá drobný úředník Josef K. šanci obhájit svůj nárok na spravedlnost. Je vyšetřován na svobodě. Sled absurdních událostí a tíživá přítomnost obvinění, které je pro něj naprosto nejasné, mu přesto nedovoluje ani v nejmenším pokračovat v normálním životě...