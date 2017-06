Cesta „Společenstva Prstenu“ je u konce, rozhodující bitva o Středozem začíná! Vychutnejte si závěr celé trilogie v unikátním filmovém představení na gigantickém filmovém plátně a za živého doprovodu 250členného orchestru, sborů a zahraničních sólistů. Představení se osobně zúčastní autor hudby Pána Prstenů Howard Shore, který se zároveň před představením setká se svými nejvěrnějšími obdivovateli. Premiéra Oscary ověnčeného závěrečného dílu Pána Prstenů na filmovém plátně s plochou více než 150 metrů čtverečních se uskuteční 2. prosince 2017 v pražské O2 areně. Angažmá přislíbil i jeden z nejslavnějších a nejobsazovanějších dirigentů v žánru živého hudebního doprovodu slavných filmových děl, Maestro Ludwig Wicki.

Více informací o akci Lord of the Rings: Return of the King In Concert na www akce