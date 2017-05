KRUH: Zdeněk Fránek a Piotr Brzoza

Před prázdninovou pauzou přivítá KRUH Zdeňka Fránka, děkana Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a autora řady úspěšných realizací. „Zdeněk Fránek patří mezi jedny z mála českých architektů, kteří mají vlastí rukopis. Na architekturu se opravdu divá jiným pohledem, a proto jsme ho pozvali do naše cyklu,“ říká k výběru Marcela Steinbachová.

Ve svém portfoliu má mimo jiné stavbu soukromé galerie v Pekingu, několik církevních staveb jako například Modlitebnu Církve bratrské v Litomyšli nebo Výzkumné centrum ve Slavkově u Brna - objekt laboratoří na vodní ploše opláštěný svislými zahradami. V letošním roce bude jediným českým architektem, který vystoupí v rámci cyklu Jiná perspektiva. Jeho přednáška s podtitulem Příliš viditelná architektura provede po autorových architektonických principech z posledních let. Zobrazí metody někdy protichůdné a zdánlivě si odporující, ale vždy vedoucí k jednotnému pojetí prostoru. Zdeněk Fránek se vyjádří k identifikaci zákonitostí takto tvořeného prostoru.

Druhým hostem přednášky bude polský architekt žijící ve Švýcarsku Piotr Brzoza. Pracoval mimo jiné pro kanceláře b&k+ Brandlhuber v Kolíně nad Rýnem, kteří přijedou na pozvání KRUHu do Prahy v říjnu, a Diener&Diener Architekten v Basileji. Od roku 2011 vede vlastní architektonickou praxi v Basileji. Piotr Brzoza byl nominován polskou porotou na cenu Miese van der Rohe a v architektonických kruzích vzbudil pozornost návrhem domu pro polského konceptuálního umělce Pawela Althamera. Navrhl přístavbu ke stávajícímu domu, na niž přisadil zlatý objekt. Ten odkazuje k umělcově slavné performanci, ve které převlékl aktéry (sociální skulptury) do zlatých kosmických obleků a nechal je cestovat do různých koutů světa a propagovat polskou historii.