Léto už klepe na dveře a hlavní party dění se brzy z klubů přemístí pod širou oblohu. Letní přestávku si dá i oblíbená klubová noc We All. Klubovna 2. Patro tak tímto legendárním mejdanem před klubovými prázdninami naposledy ožije druhou červnovou sobotu.

O to, že to bude opět večírek ve velkém stylu, se postará kombinace skvělé hudby, parádní atmosféry a lahodných drinků. Pořádnou nálož funku, nu-disca a breaků jako vždy naservíruje dvojice rezidentních DJs Akvemena a Robota. Ti si tradičně na pomoc přizvali i další dýdžejské eso. V roli hosta se tak na čtrnáctém vydání party We All za gramofony postaví i legendární pražský DJ Noir.

Přijďte naposledy před parným létem nasát unikátní party atmosféru do Klubovny 2. Patro, kde se v sobotu 10. června rozjedev pořadí již čtrnáctý mejdan We All!