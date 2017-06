Oslavte Den dětí v Artparku Galerie Rudolfinum!

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 od 15:00 do 17:30 proběhne v edukačním prostoru Artpark oslava Dne dětí! Přijďte se svými dětmi, nechte je pracovat a bavit se v Artparku, zatímco si zajdete na výstavu do Galerie Rudolfinum a do naší nové kavárny.

Pro děti ve věku od 4 do 12 let jsou připraveny výtvarné dílny s naší lektorkou Alenou, ale také třeba 20 000 kostiček stavebnice Kapla, ze které může stavět úplně každý. Program v Artparku je zdarma, nejlépe si rezervujte místo na horak@rudolfinum.org, ale můžete přijít i bez rezervace.