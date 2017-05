Příběh jednoho hradu

Zcela srozumitelná divadelní komedie která potěší oko i duši diváka který představení zhlédne, třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává na jednom hradě.

Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy kterou si přivedl v nedávné době na sídlo.

Vynikající herecké výkony umocní kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování.

Tak trochu před odkrytím děje:

co muži, co ženy a co dál..... a pak si vezmi na hrad kočku!!!!

Hrají: Veronika Arichteva, Ernesto Čekan, Anna Kulovaná, Jan Antonín Duchoslav, Jarmil Škvrna, Ivan Vyskočil

Autor: Ivan Vyskočil

Režie: Ivan Vyskočil