Prázdné domy Vinohrad

Pokračování úspěšné vycházky s Prázdnými domy po Vinohradech. Tentokrát z vilové čtvrti do čtvrti činžovních domů, budeme společně hledat prázdné domy a povídat si o tom, co už nenajdeme, co nám nenávratně zaniklo. Na závěr vycházky zamíříme do kulturního prostoru Krutónpolis.