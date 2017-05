Haló? Je tam někdo? Posílání zprávy nejen o tanci do vesmíru.

Jak vidí svůj život dnešní děti? Co by sdělili o sobě, o lidech a celé zeměkouli těm, kteří možná žijí na jiných planetách, nebo ve vesmíru? Jak by jim popsali nebo jednoduše vysvětlili, co je to tanec? Na co by se jich zeptali? Krátký dokument je určený dospělým i dětem, kteří milují sci-fi, tanec a další dobrodružství.

Po promítání následuje zážitkový trenažér z vesmírneho prostředí pod vedením Lukáše Karáska.