Dětský máj na Dlabačově

Kino Dlabačov si připravilo program i pro ty nejmenší. Těšit se můžete na promítání oblíbených dětských pohádek, které děti milují. A tak neváhejte a vyrazte s dětmi do kina na legendární pohádku Šmoulové, Červená želva, Kubo a kouzelný meč, Špalíček, Příšerky pod hladinou a další! Děti pohádky milují, a tak se s nimi na chvíli vraťte do dětských let a nechte se unášet kouzlem pohádkové říše.

Červená želva

Sobota 20. 5. ve 13:30

Vstupné 80 Kč

Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků v životě člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání generací vypráví oscarový režisér Michaël Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace. Magický snímek, srozumitelný napříč generacemi i kontinenty, získal v Cannes Zvláštní cenu v sekci Un Certain Regard a je prvním počinem kultovního japonského studia Ghibli s evropskou koprodukcí.





Kubo a kouzelný meč (dětský máj) Kubo and the Two Strings

Sobota 20. 5. v 15:30

Vstupné 80 Kč

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tím je výjimečný Kubo, hlavní hrdina výpravného animovaného dobrodružství Kubo a kouzelný meč. Stejná schopnost zdobí i studio Laika, které stvořilo nejen jeho, ale i Koralínu a svět za tajnými dveřmi nebo Škatuláky. Kubo i Laika dokážou zavést své posluchače a diváky do dosud neprobádaných světů, svézt je na mohutné vlně fantazie a vrátit zpátky na zem obtěžkané nezapomenutelným zážitkem. Tahle výprava bude mnohem dobrodružnější, strašidelnější a zábavnější než cokoliv z toho, co dosud vyprávěl.

Špalíček

Neděle 21.5 ve 13:30

Vstupné 80 Kč

První celovečerní loutkový film Jiřího Trnky poeticky zobrazuje lidové zvyky a tradice, po staletí udržované na českém venkově. Filmová suita, na motiv Alšova Špalíčku národních písní, sestává ze šesti na sebe navazujících částí, situovaných do jednotlivých ročních období. Lyrické vyprávění a hru prostých loutek, inspirovaných lidovým uměním, dokresluje hudba Václava Trojana s motivy lidových písní, zpívaných dětmi z Kühnova sboru. Snímek, oceněný mj. Zlatou medailí na MFF v Benátkách, vznikl spojením šesti původně samostatných krátkých filmů (Masopust, Jaro, Legenda o sv. Prokopovi, Pouť, Posvícení, Betlém).

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Sobota 27. 5. ve 13:30

Vstupné 80 Kč

V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!

Příšerky pod hladinou

So, 27. 5. v 15:30

Ne, 28. 5. ve 13:00

Vstupné 80 Kč

Animovaná komedie Příšerky pod hladinou přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a najít záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako osamocená a dohromady objeví vodní svět, o kterém neměli ani ponětí. Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titanicu, zaplavená Broadway nebo chladná Arktida. Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré!