Footsbarn Theatre: Oslava Shakespeara

"Ze stejné látky jsme, z níž spřádají se sny." Shakespeare

William Shakespeare byl pro Footsbarny vždy velkým zdrojem inspirace. A tak jsme chtěli oslavit život tohoto velkého dramatika, pro kterého máme zvláštní náklonnost. Prostudováním jeho bohatého repertoáru, jsme vytvořili burleskní a barokní kabaret, večer, v kterém se střídá závažnost s humorem. Kdo jiný studoval lidské smysly s takovým nahlédnutím do psychických i vášnivých stavů, od vznešené lásky k žárlivosti, od ctižádosti k patolízalství?

Shakespeare byl schopný umístit člověka jak do společnosti, tak do přírody i do vesmíru. Mezi dvůr a bouře na blatech, mezi Ardenský les a České pobřeží, to je svět, který je obsažen v jeho hrách. Králové, královny, řemeslníci, hrobníci, víly a démoni a víly, veškeré možné bytosti se v hrách objevují. Jeho divadlo Globe nemohlo být lépe pojmenováno. Čeká vás večer plný překvapení a magie, emocí a radosti ... Shakespeare se třemi hlavami, casting na Julii v mužském podání, zpívaný sonet, Falstaff a jeho družina…