Island: Země ohně a ledu

2157 kilometrů autem. 157 kilometrů pěšky. 1006 kilometrů stopem. 17 kilometrů na koni. 105 kilometrů lodí. A to vše za jeden měsíc.



Cestovatelský večer s Pavlem Dobrovským - publicistou, cestovatelem a fotografem, který pracuje pro časopisy ABC, Level a přispívá také do dalších médií. Pavlovy přednášky se pohybují na hranici cestovatelského a digitálního světa, ve kterém dochází k proměně pod vlivem moderních technologií. Soustředí se především na silné lidské příběhy a kulturní a geografické hodnoty, kterými jednotlivé destinace oplývají.



Během večera navštívíme tajemnou říši vikingské mytologie pod vulkánem Snæfellsjökull, přejdeme spolu Laugavegurinn, jeden z nejkrásnějších treků na světě, ztratíme se mezi tisíce let starými ledovými krami v laguně Jökulsárlón. Vypravíme se až ke kráteru Víti, který prý vede do pekla, a podíváme se na místa, kde kosmonauti NASA cvičili pro přistání na Měsíci. Chcete-li vidět velryby, polární záři, lávová pole či jen poslouchat o životě Islanďanů a zjistit, jak se jmenoval první Čech na ostrově? Nic z toho nebude v přednášce chybět. Kromě fotografií obsahuje přednáška také videa pořízená během cesty.