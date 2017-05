Delinquent Habits (USA) + Lozt Mezcal (USA) - Mystic Sk8 Cup 2017

Latinsko-američtí hiphopeři z východního Los Angeles přiváží do Prahy svoje aktuální album „It Could Be Round Two“, které spatřilo světlo světa v letošním roce a je osmým regulérním albem, jež kapela za 26 let své existence vydala.

Tříčlenná formace, skládající se ze dvou MCs a jednoho Dje, je známa pod přezdívkou „Los Tres Delinquentes“ a svoji muziku začala vydávat až pět let po svém vzniku, kdy už byla pevně zakořeněná v hiphopové scéně a nesmírně populární napříč celými Spojenými státy.

Možná právě proto se jejich prvního singlu prodalo přes 1.000.000 kusů, tuto magickou hranici hravě překonala i první regulérní deska z téhož roku, jejíž produkce se ujal slavný rapper Sen Dog z kapely Cypress Hill. O formaci se zajímala veřejnost, média i televizní kanál MTV, který byl v té době měřítkem úspěchu a popularity.

Fenomén Delinquent Habits velmi rychle přesáhl hranice USA, španělské i anglické texty oslovily miliony posluchačů, silnou pozici si získala i ve skateboardové komunitě. Aby ne, skateboarding spatřil světlo světa v Kalifornii, domovské zemi Delinquents Habits a tak byla jasná volba, kdo se postará o soundtrack k videohře „Tony Hawk's Pro Skater 4“.