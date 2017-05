The Devil Wears Prada (USA) - Mystic Sk8 Cup 2017

Přestože americká metal-corová formace The Devil Wears Prada existuje již dvanáctým rokem, v Čechách vystupovala pouze jednou, a to před čtyřmi lety.

Kapela byla založena v roce 2005 v americkém státě Ohio a svým názvem chtěla bojovat proti materialistické společnosti. Křesťansky orientovaná formace klade na víru velký důraz a proto měl rovněž její název zdůraznit, že se při „Dni zúčtování“ Bůh na majetky lidí nedívá.

Čtyřčlenná formace ve složeni Jeremy DePoyster (kytara, zpěv), Mike Hranica (zpěv, doprovodná kytara), Andy Trick (basa) a Kyle Sipress (sólová kytara, zpěv)má na svědomí šest regulérních alb, dvě EP, jedno DVD, šestnáct singlů a třináct hudebních videí.

První jejich release spatřil světlo světa v roce 2006, jednalo se o demo s názvem Patterns of a Horizon, kapela však nebyla spokojena se zvukem a proto jej natočila znovu a vydala jako své první regulérní album Dear Love: A Beautiful Discord v témže roce.

O rok později následovalo album Plagues a dále pak alba With Roots Above and Branches Below (2009), Dead Throne (2011), 8:18 (2013) and Transit Blues (2016).