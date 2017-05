Sportovní příměstské kempy v Monkey's Gym

Unikátní týdenní sportovní kempy tradičně pořádá Monkey´s Gym v Galerii Harfa na Praze 9 a vybírat si můžete mezi kempem míčových her, atletiky, sportovní všestrannosti nebo in-line bruslení.

Prázdninové sportovní kempy Monkey's Gym pro děti od 4 do 10 let se konají ve všední dny od 8.30 do 13.00 hodin v pražské pobočce Monkey´s Harfa na Praze 9. Turnusy jsou 5denní a aktivity probíhají částečně v tělocvičně a částečně na sportovním hřišti na střeše Galerie Harfa. Kurzy vedou zkušení lektoři Monkey´s Gym, kteří zajistí, že se děti pobaví i mnohému novému naučí.

Kemp míčových her: Základní míčové dovednosti se dítě naučí právě v tomto kempu. Každý den je trochu jiná zábavná aktivita s míčem a na konci týdne umí děti základy všech míčových sportů. V tělocvičně i na venkovní ploše házejí na cíl, do dálky, chytají, kopají, hrají florbal, volejbal, basketbal, vybíjenou, přehazovanou nebo tenis. Vše dle precizně zpracované metodiky a pod vedením zkušených lektorů. Každý den zakončí mini-zápasem. Na poslední den pak připadají nejoblíbenější tři hry a mini-turnaj.

Termíny: 3. – 7. 7., 24. – 28. 7. a 21. – 25. 8. 2017

Atletický kemp: Jeho cílem je získání základních dovedností v hlavních atletických disciplínách. I přes velkou popularitu atletiky nemají děti moc možností se s jednotlivými disciplínami setkat v praxi. V Monkey's Gym dětem ukážou, že atletika je zábavná a různorodá. Důkladně zpracovaná metodika zahrnuje hod, běh, starty, běh přes překážky, sprint, skok do dálky i do výšky. Vše je přizpůsobeno věku dětí a samozřejmě zábavnou a hravou formou. Rodiče i děti se pak poslední den mohou těšit na Atletický víceboj opičky Loly, kde děti předvedou své nově získané dovednosti.

Termín: 7. – 11. 8. 2017

Pohybovky aneb sportovní všestrannost: To je kemp plný známých i méně známých sportů. Děti se seznámí se základy gymnastiky, atletiky, golfu nebo míčových her. Z těch méně známých sportů vyzkouší třeba lukostřelbu, přetahovanou lanem, kroket, skoky na trampolíně či badminton. Děti nakonec vyberou 5 nejoblíbenějších sportů a z těch vytvoří na poslední den závěrečný pětiboj, ve kterém tady ale vítězí každý!

Termíny: 17. – 21. 7. a 14. – 18. 8. 2017

Kempy in-line bruslení: Probíhají na venkovní ploše Galerie Harfa. Děti se nejdříve naučí na bruslích stát a ťapat. Postupně se budou při bruslení osamostatňovat a zkoušet jezdit samy, pak přijde na řadu jízda mezi kužely, střelba na bránu a jiné hry tak, aby děti učení bavilo.

Termíny: 10. – 14. 7., 31. 7. – 4. 8., 28. – 31. 8. 2017