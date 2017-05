Dirty Blondes + Powder for Pigeons

Od roku 2013 můžete na světových pódiích vidět německou bubenici Meike a australského zpěváka a kytaristu Rhyse ve spolešném projektu Powder for Pigeons. Devadesátková rocková alternativa pro fandy Melvins, Faith no more, Queens of the Stone Age a nebo třeba Clutch. Duo, které projíždí největší evropské festivaly nyní po boku Dirty Blondes míří do pražského klubu Rock Café.

