Creep / Deník Radikálního Introverta

Jeden performer a otevřená krychle, která je velkým zvukovým instrumentem

„Nejvíce mě definuje prostor, kde jsem ještě nebyl. Čím víc se skrývám, tím víc se odhaluji. Jsem křehkou strukturou, která za jiných podmínek mění skupenství a stává se stravitelnější, ale právě teď, při vyzařování největšího chladu, jsme nejkřehčí. Dotkni se mě a já buď prasknu a nebo se rozpustím. Cítím všechno co ty, jen to ještě nedokážu pojmenovat. Ukládám to k hlubokému mrazu a čekám na teplejší dny, kdy to vše, co se právě děje, budu schopný strávit.“