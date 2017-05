Bugle + Deadly Hunta

14. června v Čechách poprvé vystoupí jamajský zpěvák Bugle, který letos vydal nové album Be Yourself.

Do Česka poprvé přiletí jamajský zpěvák Bugle, který je už pár let jedním z nejžhavějších hlasů ostrova. Začínal už začátkem milénia, kdy psal texty pro Bounty Killera nebo Elephant Mana, po několika společných turné se ale raději začal soustředit na vlastní tvorbu. Nejprve ve spolupráci s labelem Daseca, kde vyšlo i jeho výborné debutové album Anointed (2014), teď už zcela samostatně. Reggae Knowledge EP vyšlo v roce 2016 a letos je tu další skvělé album Be Yourself, kde hostuje mj. Shaggy nebo Tarrus Riley. Skvělá ukázka toho, že i dancehall může být conciouss. Bugle vyrostl z dancehallu, ale nezapomíná na pódiu i mimo něj na real authentic roots & culture.

Před ním navíc vystoupí britské tornádo Deadly Hunta, který loni s Damalistikem vypustil album Supa Heru a na letošní rok chystá další kousek. Za domácí scénu vystoupí pražský Messenjah nebo budějovický hitmaker Colectiv. Vedle nich se objeví i další hosté.

Deadly Hunta Deadly Hunta odstartoval svou kariéru MC na počátku devadesátých let spoluprací s evropskými reggae soundsystémy African Roots a SkyJuice, potažmo na Jamajce (Bobby Digital