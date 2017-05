Severoirští And So I Watch You From Afar patří k nejzásadnějším jménům instrumentální math rockové a post-rockové hudby a nyní se po dvou letech vracejí do Prahy. Zatím poslední album Heirs jim vyšlo v roce 2015, ale chystají už novou nahrávku a vypadá to, že z alba v Praze zahrají několik ochutnávek.