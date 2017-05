Ben Miller Band v Praze

The Ben Miller Band je americká kapela založená v roce 2005 v Joplin v Missouri. Skupinu tvoří zpěvák a kytarista Ben Miller, basový kytarista (hrající na doma vyrobenou jednostrunnou basovou kytaru z necek) Scott Leeper a perkusionista Doug Dicharry. The Ben Miller Band ve své hudbě kombinují prvky folku, blues, bluegrassu a country. Původně The Ben Miller Band nazval svůj sound jako "Ozark Stomp", ale v současnosti používají název "Mudstomp”.



V roce 2010 The Ben Miller Band vydal dvě alba. 1 Ton vyšlo v červnu 2010 a 2 Ton krátce poté v srpnu 2010. Obě alba jsou jedinečná, jsou poctou všestrannosti kapely, přestože jsou jejich názvy podobné. V květnu 2011 rodné město kapely Joplin bylo zničeno tornádem. V reakci na tuto tragédii kapela zřídila charitu na pomoc městu. Vydali také album nazvané Record for Joplin. Vydání tohoto charitativního alba krátce poté následovala další velká deska Heavy Load v roce 2012.



The Ben Miller band předskakovali v roce 2013 ZZ Top. Vystoupení jim přinesla chválu kritiky a pozornost posluchačů. V témže roce podepisují smlouvu s New West Records a v roce 2014 kapela ve studiu s Vancem Powellem nahrává další album Any Way, Shape or Form.

Živě můžete Ben Miller Band vidět 1.listopadu v Café V lese.



