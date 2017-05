Už druhou květnovou sobotu ožije Klubovna 2. Patro další klubovou nocí s názvem We All. Večírek se jako vždy ponese na vlnách dobré nálady, vkusné hudby a těch nejlepších drinků.



Za gramofony se tradičně postaví neúnavní matadoři české DJ scény – DJs Akvamen a Robot. Ti si pro třinácté vydání We All mejdanu jako hosta pozvali nadějného DJ Buldoga. Společně tak budou po celý večer servírovat menu složené z nejchutnější funk, rap a soul music.



Dorazte v sobotu 13. května do Klubovny 2. Patro na třinácté pokračování legendární party We All a vychutnejte si na vlastní kůži atmosférický večer plný skvělých drinků a parádní hudby. Nepřestávejte lovit nové zážitky!