It is a satirical comedy with themes that are just as relevant today given that we live in the world of Trump and Putin.

Hra Castrovy vousy (Castro's Beard) se odehrává v roce 1960 na velitelství CIA, těsně před příjezdem Fidela Castra na zasedání OSN do New Yorku. Čtyři agenti CIA promýšlejí nejrůznější bizarní plány, jak na Fidela Castra spáchat atentát či destabilizovat režim na Kubě. Navrhují například vybuchující doutníky nebo druhý příchod Krista.

Jedná se o satirickou komedii s tématy, která jsou relevantní i v současném světě Trumpa a Putina.

Anglicky s českými titulky.

Castro’s Beard ( Castrovy Vousy) is set in the CIA headquarters in 1960 just before the visit of Fidel Castro to New York for a meeting with the UN. The four CIA agents plan various bizarre ways to assassinate Fidel Castro or destabilise the Cuban regime that include exploding cigars and staging the second coming of Christ.

It is a satirical comedy with themes that are just as relevant today given that we live in the world of Trump and Putin.

In English with Czech subtitles.