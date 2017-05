Více než 10 let přináší Duchess and the Kittens mnoho zábavy a jiný pohled na hudbu milovníkům nočního života v Praze. Party-kapela v čele se suverénní divou s výrazným hlasem, jednou označenou za „dítě lásky Betty Davis a Betty Midler“, je plná nezkrotných muzikantů zapálených do vařicího kotle.

Jejich kořeny sahající do Velké Británie, Švédska, USA, Švýcarska a České republiky jsou stejně různorodé jako jejich styl, který lze nejlépe popsat jako nejoblíbenější fláky, staré co novější, v originálním Soul-Funk-Jazz-Punk-Klezmer-Pop kabátu. Taneční boty na nohy!