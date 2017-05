Andrea Bocelli v Praze

Proslulý italský tenorista vystoupí v pražské O2 areně v květnu 2018.



Tentokrát Andrea Bocelli přijíždí se zbrusu novým programem, který zároveň reflektuje dvě dekády jeho hvězdné kariéry. Na koncertu zazní melodie z připravovaného alba, které vyjde na podzim 2017, i světové operní árie a umělec zavzpomíná též na veleúspěšné album „Romanza“ které se nedávno dočkalo reedice právě po 20 letech.



Celine Dion jednou prohlásila: "Kdyby Bůh měl hlas, byl by to hlas Andrea Bocelliho“. Hlas, který v sobě proplétá melancholii i jasné barvy a v jehož výrazu se mísí pozemská touha s božskou láskou, ale i téměř 100 milionů prodaných nosičů v průběhu 20leté závratné kariéry tento výrok jen potvrzují.



Andrea Bocelliho spolu s dalšími váženými hosty, kteří budou oznámeni později, doprovodí Český národní symfonický orchestr a sbor.



Vstupenky budou k dispozici v síti Ticketportal od 9. května 2017 s cenami od 900 Kč do 12.500 Kč pro balíček VIP Platinum.