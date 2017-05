Hope Hunt and the ascension into Lazarus + Portland

Další vstupenky do divadla

Oona Doherty (UK): Hope Hunt and the ascension into Lazarus

Oona Doherty představuje očištění muže. Provází vás špinavou Evropou a vypravuje se s vámi za nadějí. Ze tmy do zářícího světla najednou přistáváte jako pták z ráje. Epizoda ze série „Hard to Be Soft“ je pokusem o dekonstrukci představ o mužích na tomto světě. Vytváří charaktery všech typů mužů podle irských stereotypů.

Performerka se na samé hranici fyzického divadla proměňuje v různé bytosti. Skrze slova, pohyb a zvuk se točíte spolu s ní v ideách mužství, morálky a nostalgie a balancujete na křehkých hranicích komedie a tragédie. Prodíráte se kulturními a společenskými stereotypy a zjišťujete význam vlastní sebedůvěry.

La Veronal & Lali Ayguadé (ES): Portland

Lidé v sobě skrývají oceán, obrovský, temný (a chaotický) prostor...Když se však snažíme druhé pochopit, dojdou nám síly, a tak se rozhodneme odejít, byť o nich nepřestaneme nikdy přemýšlet. Dřív nebo později si však uvědomíme, že jedním pohledem nikdy nepojmeme celý oceán.

Pozorovat diskusi, být svědkem autonehody, vkročit do historické budovy, mít kousek vedle sebe celebritu, jít na pohřeb, navštívit exotickou zemi, kráčet po hlavní ulici: svědectví věcí a netrpělivé zvažování absolutních kategorických faktů, které se kolem nás neustále odehrávají, zatímco, bez toho, abychom si to sami uvědomovali, je bez povšimnutí míjíme.