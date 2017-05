Somewhere In The Now + Sobrelajuventud

La Imperfecta/Alberto Alonso (ES): SOBRELAJUVENTUD

Taneční dílo o rozhodování, o tom být spolu, vydržet a o střetu hranic Dílo vzniklo v rámci workshopu s Guillermo Weickertem pod názvem “Jump into the void” (Skoč do prázdna) aneb jak si vybrat pozici v tvůrčím procesu. Rozhodli jsem se na tom dále pracovat, ponořili jsme se s dalšími tanečníky do zkoumání vzorců a všech jejich možností. Začali jsme hru. Všechny hry mají pravidla. V tomto představení jsou “pravidly“ tytovzorce a kombinace, jež mezi nimi mohou vznikat. Vytvořili jsme prostorovou strukturu, měnící se podle toho, kdo určí směr. Je to práce skupinového naslouchání a rozhodování, které nás ponechá v daném stavu: stavu radosti z momentálního tvoření. Radosti z rozhodnutí. Také pracujeme s repeticí a během. Díky tomu, že můžete překonat hranice svého fyzického a psychického stavu, můžete sami sebe postavit na velice zranitelné místo nabité emocemi, ale bez zatížení. Je to dílo o běhu, o běhání jako o pohybu, spolu, mezi sebou, dohromady, jako skok do prázdna, překonávání únavy a zachování. A schopnost rozhodnout se skrze zachování.

Uri Shafir (IL): Somewhere in The Now

Somewhere in The Now je představením pro dva tanečníky a jednoho audiovizuálního umělce. Co se odehrává v živém představení skutečně naživo? Co je realita a co fikce? Tři muži a osm televizních obrazovek se pohybují po jevišti za zvuků hudby Ennio Morriconeho a vytvářejí nový prostor – krajinu, jež umožňuje ve stejnou chvíli pozorování zvenčí i zevnitř.

Co se děje právě teď, v tento okamžik? Co vlastně znamená Tady a Teď? To jsou otázky, na které si odpověď hledá každý divák sám. Talentovaný tvůrce patří k certifikovaným učitelům Gaga, po několika letech v Naharinově Batsheva Ensemble či spolupráci s Yasmeen Godder se vydal vlastní cestou a sklízí uznání.

Mezi oběma představeními je pauza.