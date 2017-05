Animal Exitus - Spitfire Company

Další vstupenky do divadla

Na počátku a na konci cesty neexistuje racionální myšlení, pouze pud činící z nás Animal Exitus.

Šok, hněv, smlouvání, deprese, smíření či odevzdanost. Pět fází, pět stavů, jež člověk prožije při vyrovnávání se s traumaty. V řečtině znamená „trauma“ zranění, nebo rána. A jednu z nejhlubších ran v našem životě způsobuje samotné narození, v jistém smyslu vyhoštění z jednoty. Podobnou traumatičnost navozuje vědomí smrti, naší i našich blízkých.

V těchto momentech se rozpadáme do několik Já, jež upadají do šoku, prožívají hněv, smlouvají sami se sebou, otiskují se do depresivních stop, sjednocují se v usmíření.

Spitfire Company po oceňovaném uvedení představení One Step Before the Fall zkoumající témata vyčerpání a Parkinsonovy choroby, se znovu pouští na tenkou hranici zápasu, který člověk musí svést sám se sebou, aby obhájil vlastní důstojnost.

Upozorňujeme, že představení obsahuje nahotu.