Sněz tu žábu. Festival francouzského divadla v Praze

Další vstupenky do divadla

Francouzské divadlo na konci května v Praze!

Třetí ročník festivalu Sněz tu žábu přináší francouzský soubor Le Cabinet de Curiosités, pět dalších poprvé přeložených her v podání předních českých režisérů, tajemný česko-francouzský projekt Korespondence, diskuzi na téma Teror v dramatu a spoustu dalších akcí, které vám představí francouzské divadlo a jeho současné tendence.

Celý program festivalu bude kompletně tlumočen a přístupný v českém i francouzském jazyce.

25. května, 20.00

LE CABINET DE CURIOSITÉS (FRANCIE): PROJEKT NUDA + RAUT

Režie a scéna: Guillaume Cantillon, Franck Magis

Drahý potenciální diváku, zveme tě na výlet do nitra prázdnoty a únavy. Abys viděl, že v tom nejsi sám. Ano, toto představení tě bude nudit, odvážný a vyčerpaný diváku, ale věř, a to ti slibujeme, že my na scéně se budeme nudit taky.

26. května, 20.00

GHOST PROTOCOL

Režie: Tereza Říhová (Divadlo Letí)

Denně vypocených 670 ml, průměrně 3 lži, 2 ejakulace a nepočítaně strachů. Dva bratři z garáže bez oken navádí drony na druhém konci světa. Sledování těl, hranic a identit na začátku 21. století.

27. května, 18.00

MIGRANTI! ANEB JE NÁS NA TÝHLE ZASRANÝ LODI MOC

Režie: Ewa Zembok (Strašnické divadlo X10)

Přicházejí z míst, na kterých už život nemá budoucnost. Jsou jich miliony. Říká se jim „migranti“ a mají v hlavě jedinou věc: dostat se do Evropy, která je v pokušení se vzdát vlastních hodnot.

27. května, 20.00

VNITŘNÍ NEPŘÍTEL

Režie: Filip Nuckolls

Max odešel bez rozloučení, nikdo nevěděl, kde je. Než se objevilo video, kde popravuje toho týpka v oranžovém.

28. května, 18.00

MŮJ BRATR, MÁ PRINCEZNA

Režie: Petr Hašek

Pětiletý Alayn nemá rád fotbal, zato se rád obléká do kostýmu víly, který patří jeho starší sestře.

28. května, 20.00

CÍSAŘSKÝ LES

Režie: Jan Holec

Noční jízda po dálnici, ochranitelská sestra Irina odváží bratra pryč od problémů. Lehký psychologický thriller pro tři herce, dva hlasy, cestu a tachometr.