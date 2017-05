Pragovka 2017... With Wings

Je to vůbec poprvé, kdy se na Pragovce koná výstava takto profesionální a takhle velkých rozměrů. Na ploše téměř 1500 metrů čtverečních, procházejících celou Pragovkou od Jídelny a Kuchyně, nacházející se ve středním bloku druhého patra, přes výstavní prostor v prvém patře, pojmenovaný nyní The White room, kde se pravidelně již několik let konají výstavy, po přízemní Pragovka gallery, propojenou nyní s velkou výrobní halou, nacházející se za ní, bude mít divák možnost seznámit se s širšími soubory autorů, z nichž mnozí jsou již veřejnosti dobře známí, jiní naopak dostávají příležitost vystavit své práce vůbec poprvé.

Někteří z vybraných umělců vytvořili do syrových prostor Pragovky, které měly původně jiný účel, nové instalace, reagující na dané prostředí, další se rozhodli představit ukázky své současné tvorby.

Pod kurátorským dohledem Karla Srpa je ve čtyřech rozsáhlých místnostech Pragovky představen výběr práce z více než třiceti rezidentů místních ateliérů. Výstava je součástí akce Kolben Open- otevřených ateliérů na Pragovce.

Název výstavy je odvozený jednak z charakteru tovární budovy, vyznačují se nestejně dlouhými, hluboko do prostoru vybíhajícími křídly, jednak odkazuje na méně známou skutečnost, že Pragovka není proslulá jen automobily, ale že se v ní vyrábělo i lehké, jednomotorové vrtulové letadlo Praga Alfa.

Vystavující: Kateřina Adamová, Jana Babincová, Tomáš Beňadik, Jan Cileček, Tomáš Džadoň, David Helán, Anežka Hošková, David Hřivňacký, Anna Hulačová, Martina Chloupa, Jakub Janovský, Jan Jírovec, Martin Káňa, Susanne Kass, Kateřina Kociánová, Tadeáš Kotrba, Petra Lacinová, Marie Ladrová, Veronika Landa, Václav Litvan, Matouš marek, Martin Matoušek, Richard Nestler, Lucie Nováčková, Pasta Oner, Robo Palúch, David Pešat, Veronika Přikrylová, Martin Šilhán, Ondřej Roubík, Zuzana Růžičková, Pavel Tichoň, Pavel Trnka, Martin Vlcek, Ladislav Vlna.