Výstava strašidel

Čarodějnice, skřítci, bosorky, vodníci a divoženky… Efekty zvukové, světelné i pohybové. Ve foyer kulturního domu Ládví na děti a jejich rodiče čekají od 3. května strašidla.

Výstava bude otevřena ve všední dny od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, o víkendech pak od 10 do 12 hodin.

Výstava má samostatný označený vstup z čelní strany budovy. Výstavu můžete vidět do 28. května.