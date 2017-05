Eberhard Havekost. Logik - komentovaná prohlídka

Proč Eberhard Havekost své výstavy zásadně koncipuje sám? Co je hlavním zdrojem jeho inspirace? A jaké souvislosti můžete hledat mezi Havekostovými obrazy a jejich názvy?



Předlohou pro umělcovu precizní malbu jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury. Prvek opakování je v Havekostově tvorbě důležitý stejně jako neustálé sledování proměny času.

V souvislosti se současným obrazem se musíme znovu ptát, co je to motiv, co název, forma a obsah. Havekostovo dílo tyto otázky pojímá netradičním způsobem, který se vymyká jednoznačné kategorizaci.