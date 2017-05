Alle Farben je Berlínská hvězda, jež po letech cestování kolem celého světa opravdu není jen začátečník.

V posledních letech je znám jako producent těch nejchytlavějších letních hitů jako jsou Please Tell Rosie, She Moves a Supergirl. S těmito hity a spoustou dalších skladeb zamíří do pražského klubu Sasazu.

Alle Farben miluje experimentování a jednoduše neuznává hranice hudebních žánrů. Během svého vystoupení propojuje všechny hudební styly: potkává se s klasickou nebo swingovou hudbou a pohybuje se mezi technem, minimalem a housem.