Retrotančírna v rytmu DISCO

Přeneste se s námi do konce 70. let minulého století do třpytivého světa diskokoulí a nesmrtelných módních výstřelků a zažijte s námi horečku pondělní noci!

Program začne prohlídkou výstavy Retro se zasvěceným výkladem jednoho z autorů výstavy. Při následující lekci se pod vedením učitelky tance Hany Otáhalové naučí diskotékové taneční kreace úplní začátečníci i zkušenější discofilové.