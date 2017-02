Iveta Bradáčová - Mlýn

Výstava mladé malířky Ivety Bradáčové s názvem Mlýn. Přijďte nahlédnout do starého mlýna, který patří rodině Bradáčových. Malířka vzpomíná, jak zde žila její babička, prababička a mnoho generací z jejich rodiny. Jaké by to bylo, kdyby jejich duchové ve mlýně zůstali? Autorka ve svých malbách dává příležitost setkáním, která se nemohla nikdy uskutečnit.

Vernisáž výstavy 6.3. v 17:30. Galerie je otevřena v době konání divadelního představení od 18:30 do 21:00.