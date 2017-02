Speciální koncert Petra Kocmana s kapelou

Jako každý rok i letos si v pražském divadle Gong Petr Kocman pro své fanoušky přichystal koncert s videoprojekcí, světelnými efekty, novými i staršími písničkami.

Petr Kocman na svém koncertě, který se odehraje 28. března od 19.30 v divadle Gong Praha představí nejen nový videoklip k písni Nostalgie dnů vánočních (Gambler Hell), kterou natáčel v USA s rapperem Bone Dixonem, ale především zajímavé hosty. Tentokrát na jevišti přivítá poprvé od doby, kdy hrávali společně, svého tatínka zpěváka a kytaristu Zdeňka Kocmana, skvělou country zpěvačku Denisu Markovou, kterou fanoušci znají díky jejím hitům jako např. Zamilovaná, Mám já to štěstí a mnohé jiné, nebo z prvního country muzikálu v Čechách Benzín & Mejkap, kde se setkávali při společném zpívání i s Petrem Kocmanem.

Na tomto koncertě vystoupí exkluzivně po delší odmlce. A jako speciální host vystoupí Štěpán Kojan - frontman legendární rockové kapely Keks a určitě zazní i jejich největší hit Víš a další. Petr Kocman je známý interpret, který se pravidelně objevuje například i po boku Lucie Vondráčkové, Františka Nedvěda, ale také je členem tria VoKoBere. Petra Kocmana můžete slýchat pravidelně i na Country rádiu, kde má svůj vlastní pořad. Oficiálně nazpíval více jak 120 písní.

Jeho poslední album vyšlo v roce 2015, a to kolekce jeho největších hitů z období let 1995 - 2015 na 2CD Petr Kocman Best Of. Na albu je i několik bonusových písní, jako třeba duet s Luckou Vondráčkovou Ostrov v proudu dní nebo oblíbená píseň Svatební. Tímto 2CD mapuje své 20leté působení na profesionální hudební scéně. V roce 2016 oslavil 30 let hraní na koncertních pódiích.