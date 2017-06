Trpká komedie o muži, kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj



Komedie s tragickými tóny a ďábelským koncem o člověku, který odmítá respektovat jakákoliv pravidla a normy. Don Juan oplývá silou i schopnostmi a zároveň je spalován milostnou vášní, kterou nedokáže utišit. Uchvacuje jej krása, ale přitom všechno krásné svým jednáním ničí.

Vystupuje okázale a arogantně, čímž ale ve skutečnosti pouze zakrývá svou vnitřní prázdnotu. Jediné, čemu sevillský svůdce skutečně věří, je neúprosná logika, že „dvě a dvě jsou čtyři“ a že svět byl stvořen proto, aby se na něm mohl dobře bavit.

City, touhy, sny a to, co člověka přesahuje, jsou pro něj hodné pouze posměchu. Na své cestě životem je však nakonec nucen setkat se sám se sebou… Molièrova variace faustovského mýtu, ve které je člověk sám sobě svůdcem, je silným příběhem o lidském vzestupu a pádu, do kterého nakonec zasáhne vyšší moc.

V režii Michala Langa hrají: Ondřej Veselý, Radek Valenta, Barbora Valentová, Jan Kačer, Ondřej Volejník, Jan Konečný, Ivan Jiřík, Tereza Dočkalová a další.