Přísně tajné: hrubá nemravnost

aneb Jak Alan zachránil svět a narostly mu kozy



Rozverná jevištní féerie pro tři herce volně vychází z pozoruhodného a dojemného života geniálního britského matematika, logika a kryptoanalytika Alana Mathisona Turinga (23. června 1912 - 7. června 1954), který je považovaný za jednoho ze zakladatelů moderní informatiky.

Ve třicátých letech 20. století vytvořil první matematický model "počítacího stroje", za druhé světové války rozhodujícím způsobem přispěl k prolomení německého kódu Enigma a tím i k porážce wehrmachtu a později se podílel na sestrojení prvních moderních počítačů.

Zabýval se také umělou inteligencí a chováním živých organismů - mnohé jeho objevy a teorie byly ve své době revoluční a dodnes se těší značnému respektu. Byl ale také homosexuál, a provozování homosexuálního styku bylo v Anglii až do šedesátých let klasifikováno jako trestný čin...

V roce 2014 byl podle Turingova životního příběhu natočen film Kód Enigmy (The Imitation Game).



Upozornění pro diváky – v inscenaci se poskytují odvážnější intimní scény a používá se i ostřejší slovník. Vše je však logicky vázáno na vyprávěný příběh….



Délka představení: 01:15



Představení uvádíme ve Studiu Palmoffka.