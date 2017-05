Against Me! live 2015 - Lucerna Music Bar - 15.4.2015 v 21:00

Against Me! je kapela, která se chechtá nebezpečí a překračuje všechna pravidla. Za mikrofonem stojí Laura Jane Grace a jejich nejnovější album Transgender Dysphoria Blues vyšlo v lednu 2014.

Název jejich šesté desky vám nabízí rozhodné přikývnutí zprávě, která šokovala všechny fanoušky a otřásla rockovým světem – Grace je transgenderovou bytostí. Z muže se stala žena. Historie Against Me! začala anarchistickým sólovým vystoupením v Gainesville na Floridě v roce 1997. Časem se stali čtyřčlennou kapelou a později přibrali ještě kytaristu Jamese Bowmana a stali se významnou kapelou na punkové scéně.



Against Me! byli u nás naposledy letos v červnu, kdy odehráli parádní koncert. Na stejné místo se kapela vrátí i 15. dubna 2015.