Alice Springs Blues Band

Držitelka prestižního hudebního ocenění Anděl je už dvacet let jednou z nejtalentovanějších a nejoriginálnějších hudebnic v celé České republice. Kromě vlastních procítěných, niterných skladeb, které odhalují krásu jako z jiného světa, ráda zahraje skladby B. B. Kinga či Robbena Forda. Jako famózní klavíristka a zpěvačka dokáže v každém koncertu spolu snoubit jak romantickou náladu a intimitu, tak vášeň a radost.

Zpěvačka s procítěným hlasem a výtečná klavíristka naplní Váš večer štěstím a radostí.

The singer with touching voice and also a great pianist will make your evening happy and nice.