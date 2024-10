Soundtrack of Prague: Svoboda. Energie a vnitřní nutnost studentů pro boj za svobodu a demokracii sehráli klíčovou roli během Sametové revoluce. Byli to oni, kteří zvedli celou společnost, byli to oni, kteří informovali veřejnost po celé zemi o listopadových událostech. Audiovizuální esej vytvořena k 35. výročí Boje za svobodou a demokracii zachycuje listopadové události v centru města a zasazuje je do kontextu historických materiálů, včetně unikátních fotografií a leteckých záběrů celé Prahy.

Její autor Pierre Urban ji vytvořil z archivních filmových materiálů, fotografií, map i architektonických návrhů. Po desítkách hodin strávených jejich studiem se rozhodl esej a letošní program věnovat právě studentům a mladým lidem, kteří se nejen v listopadu 1989, ale vždy v historii rozhodli věnovat svojí energii a pozornost boji za spravedlnost, demokracii a svobodu.

Projekce bude promítána ve smyčce v průběhu celého dne od 9.00 do 21.00.

